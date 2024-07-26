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Спасатели нашли в реке Мтквари тело молодого мужчины
26.07.2024 14:11
Спасатели нашли в реке Мтквари тело молодого мужчины, пропавшего две недели назад в Горийском муниципалитете.
33-летний Георгий Джанезашвили пропал 13 июля у реки возле села Квахврели. Односельчане и близкие предполагали, что Джанезашвили утонул, водя в реку.
Почти две недели после исчезновения молодого мужчины шла поисково-спасательная операция.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в службе управления чрезвычайными ситуациями МВД, сотрудники пожарно-спасательных сил, используя всю необходимую технику и оборудование, в интенсивном режиме вели поисково-спасательную операцию, которая включала мониторинг как поверхности и дна реки, так и периметра береговой линии.
Спасатели обнаружили тело в реке недалеко от села Метехи на территории Каспского муниципалитета.
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