

Спасатели нашли в реке Мтквари тело молодого мужчины

26.07.2024 14:11





Спасатели нашли в реке Мтквари тело молодого мужчины, пропавшего две недели назад в Горийском муниципалитете.



33-летний Георгий Джанезашвили пропал 13 июля у реки возле села Квахврели. Односельчане и близкие предполагали, что Джанезашвили утонул, водя в реку.



Почти две недели после исчезновения молодого мужчины шла поисково-спасательная операция.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в службе управления чрезвычайными ситуациями МВД, сотрудники пожарно-спасательных сил, используя всю необходимую технику и оборудование, в интенсивном режиме вели поисково-спасательную операцию, которая включала мониторинг как поверхности и дна реки, так и периметра береговой линии.



Спасатели обнаружили тело в реке недалеко от села Метехи на территории Каспского муниципалитета.





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