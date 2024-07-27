

В Сачхерском муниципалитете убит 18-летний парень

27.07.2024 18:50





Полиция Имерети раскрыла факт умышленного убийства по горячим следам. Арестован 1 человек. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.



По сообщению ведомства, это преступление карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.



«Сотрудниками Департамента полиции Имерети Министерства внутренних дел Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали Н.Ш. 2006 года рождения по обвинению в умышленном убийстве.



За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.



Следствием установлено, что обвиняемый ранил Г.М. холодным оружием в одном из сел Сачхерского муниципалитета.



Раненый молодой человек скончался до того, как его доставили в больницу.



В результате произведенных следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам.



Расследование по факту умышленного убийства ведется по статье 108 УК Грузии», - говорится в сообщении ведомства.





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