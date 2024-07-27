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В Сачхерском муниципалитете убит 18-летний парень
27.07.2024 18:50
Полиция Имерети раскрыла факт умышленного убийства по горячим следам. Арестован 1 человек. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.
По сообщению ведомства, это преступление карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
«Сотрудниками Департамента полиции Имерети Министерства внутренних дел Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали Н.Ш. 2006 года рождения по обвинению в умышленном убийстве.
За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Следствием установлено, что обвиняемый ранил Г.М. холодным оружием в одном из сел Сачхерского муниципалитета.
Раненый молодой человек скончался до того, как его доставили в больницу.
В результате произведенных следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам.
Расследование по факту умышленного убийства ведется по статье 108 УК Грузии», - говорится в сообщении ведомства.
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