

В Кахети похищена молодая женщина

29.07.2024 13:22





В селе Кабали (регион Кахети) произошло похищение 23-летней женщины. Инцидент произошел 29 июля.



В МВД Грузии подтвердили информацию о похищении. Как сообщило ведомство изданию Netgazeti, расследование ведется по статье 143 УК.



В Грузии незаконное лишение свободы наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет.



Однако за совершение данного преступления группой лиц по предварительному сговору, наказание может быть увеличено до 12 лет лишения свободы. По имеющимся данным, в похищении женщины участвовали несколько человек.





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