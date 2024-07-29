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В Армении пресечена попытки ввоза более 5 кг метамфетамина из Грузии


29.07.2024   19:59


Армянские таможенники пресекли попытки ввоза из Грузии свыше 5 кг метамфетамина, сообщает Комитет по государственных доходам РА.

Сообщается, что во время таможенного досмотра на пограничном КПП внимание оперативников привлек аудиоплеер, находящийся в багаже одного из прибывших из Грузии граждан. Во время обыска в аудиоплеере обнаружено 4 пакетика, предположительно, метамфетамина общим весом 4 кг 43 гр.

Было инициировано уголовное производство и решено провести оперативно-розыскные мероприятия. Установлена личность адресата наркотиков из аудиоплеера.

Затем приехавшему из Грузии гражданину позволили доехать до Еревана и встретиться на Северном автовокзале с сообщником, который, в свою очередь, должен был принять посылку. Последний также был задержан. В результате разъяснительной работы оперативников, он предъявил силовикам сушилку для сухофруктов, также доставленную из Грузии, с 996 гр метамфетамина.

Оперативникам удалось разоблачить и задержать и других участников преступной схемы. В их домах были проведены обыски, во время которых найдена стеклянная тара общим весом с марихуаной весом 238 гр.


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