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В Украине погиб еще один грузинский боец
30.07.2024 12:12
В Украине погиб еще один грузинский боец. Информацию об этом распространяют в соцсети воюющие в Украине грузины.
«Он героически пал в бою, сражался до последнего патрона», - пишет воюющий в Украине Вано Надирадзе.
По существющей информации, с начала российско-украинской войны в Украине погибли более 60 грузинских бойцов.
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