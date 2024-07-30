

В Украине погиб еще один грузинский боец

30.07.2024 12:12





В Украине погиб еще один грузинский боец. Информацию об этом распространяют в соцсети воюющие в Украине грузины.



«Он героически пал в бою, сражался до последнего патрона», - пишет воюющий в Украине ​​Вано Надирадзе.



По существющей информации, с начала российско-украинской войны в Украине погибли более 60 грузинских бойцов.





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