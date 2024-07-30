

МВД: По обвинению в наркопреступлениях задержаны 28 лиц, среди них 16 наркореализаторов

30.07.2024 13:37





В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных за последнее время сотрудниками Центральной криминальной полиции МВД, департаментов Тбилиси, Аджарии, Самегрело - Земо-Сванети, Кахети и Имерети совместно с Генеральной прокуратурой, по обвинению в наркопреступлениях задержаны 28 лиц. Среди задержанных 16 наркореализаторов. Информацию об этом распространяет МВД.



По данным ведомства, задержаны как грузинские, так и иностранные граждане.



Сообщается, что в качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли крупные и особо крупные партии различных видов наркотических средств.



На основании постановления судьи полиция несколько раз осуществляла контрольные закупки наркотиков у лиц, задержанных по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, и скрыто сделала аудио- и видеозаписи этих закупок.



Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочно.



«При личном обыске и обыске жилых домов лиц, задержанных по обвинению в наркопреступлениях, а также на указанных ими локациях сотрудники правоохранительных органов также обнаружили большое количество различных наркотических средств, в том числе: «кокаин», «героин», «альфа-ПВП», «метадон», «МДМА», «мефедрон», «лизергид», «кетамин», «бупренорфин», «суботекс», «экстази», «метамфетамин», «марихуана» и наркосодержащее растение «каннабис».



В результате следственных действий полиция изъяла в качестве вещественных доказательств деньги, полученные, предположительно, от продажи наркотиков, и электровесы.



Следствие ведется по статьям 260, 261, 262, 265, 18-260, 19-260, 273 прима и 19-273 прима УК Грузии», - говорится в информации.





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