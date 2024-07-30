

Сотрудники Центральной криминальной полиции задержали 16 торговцев наркотиками

30.07.2024 15:59





В результате оперативных мероприятий и следственных действий, сотрудники Центральной криминальной полиции МВД, Тбилисского, Аджарского, Самегрело-Земо-Сванетского, Кахетинского и Имеретинского департаментов, совместно с Генеральной прокуратурой, задержали 28 человек по обвинению в наркопреступлениях.



Среди задержанных — 16 торговцев наркотиками.



Задержаны как грузинские, так и иностранные граждане.



В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли различные виды крупных и особо крупных партий наркотических средств.



На основании постановления судьи, полиция несколько раз осуществляла контрольные закупки наркотиков у лиц, задержанных по обвинению в незаконной реализации наркотиков, и тайно записывала аудио- и видеозаписи этих закупок.



Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.



При обыске личных и жилых помещений лиц, арестованных по обвинению в наркопреступлениях, сотрудники правоохранительных органов также обнаружили в указанных ими местах большое количество наркотических средств, в том числе: «Кокаин», «Героин», «Альфа-ПВП», «Метадон», «МДМА», «Мефедрон», «Лизергид», «Кетамин», «Бупренорфин», «Суботекс», «Экстази», «Метамфетамин», «Марихуана» и наркосодержащее растение «Каннабис».



В результате следственных действий полиция изъяла в качестве вещественных доказательств деньги, полученные, предположительно, от продажи наркотиков, и электрические весы. Расследование ведется по статьям 260, 261, 262, 265, 18-260, 19-260, 273 прима и 19-273 прима УК Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





