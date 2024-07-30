

РФ строит убежище для Черноморского флота - Bellingcat

30.07.2024 19:42





Спутниковые снимки показывают, что строительство базы в Очамчирском районе самопровозглашенной республики Абхазия ускорилось с начала 2024 года, пишет расследовательский проект Bellingcat. Там появились нескольких новых фундаментов, дорога, новый периметр, который значительно расширит территорию базы, земля была расчищена под застройку.



База в оккупированном РФ грузинском регионе может иметь стратегическое значение для Москвы как безопасное убежище для Черноморского флота, который подвергается атакам украинских беспилотников, отмечают журналисты Bellingcat.

После атак ВСУ на Севастополь в октябре 2022 года Россия перевела большую часть своего флота в Новороссийск. Новороссийск подвергался аналогичным атакам в августе 2023 года, а также в мае и июле 2024 года. После июльской атаки наблюдатели заметили, что первый корабль ВМФ России переместился из Новороссийска на базу в Очамчирском районе.



РФ и непризнанная "республика" подписали соглашение о создании нового пункта постоянного базирования российского Военно-морского флота в октябре 2023 года.





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