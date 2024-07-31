

Украина получила первую партию истребителей F-16

31.07.2024 21:02





Украина получила первую партию истребителей F-16. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.



Издание отмечает, что западные союзники пообещали до конца июля поставить Украине первую партию F-16. Как стало известно изданию, количество переданных самолетов невелико.



Однако пока неясно, смогут ли украинские пилоты, прошедшие подготовку на F-16, использовать эти истребители в кратчайшие сроки или на это потребуется дополнительное время.



До этого, по сообщениям СМИ, Украина этим летом ожидала от своих партнеров шесть самолетов F-16. Всего до конца года страна должна получить до 20 истребителей.







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