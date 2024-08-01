

Сотрудник Департамента особого назначения задержан за избиение односельчанина

01.08.2024 12:55





По делу о нападении в селе Атени задержан сотрудник Департамента особого назначения МВД. Дмитрий Ревазашвили, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил односельчанина, сообщают местные жители.



Что стало причиной нападения, неизвестно. Местные утверждают, что это не первый случай, когда Звиад Харазишвили напал на односельчанина и заявляют, что в этот раз в потасовке участвовало несколько сотрудников Департамента особого назначения МВД.



«Не одного они избили. Я несколько раз слышал, что молодых людей избивают после вечеринок. Все напуганы. Все знают, кото его начальник, поэтому никто ничего и не говорит. Мне же нечего терять… Работают по звонку Хареба (начальника департамента особого назначения МВД Грузии Звиада Харазишвили)», — говорит местный житель.



В настоящий момент арестованный задержан сотрудник Департамента особого назначения МВД находится в СИЗО и ожидает официального предъявления обвинений.



«На данном этапе мы не знаем, в чем суть обвинения, поскольку материалы дела мы не передали, обвинение, вероятно, должно быть предъявлено ему сегодня… Случай непростой, потому что все люди, участвующие в этом процессе, друг другу известны, они односельчане, соседи», — говорит адвокат задержанного.





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