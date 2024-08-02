

Министр обороны Грузии встретился с военными капелланами

02.08.2024 16:54





Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провел встречу с капелланским корпусом Сил обороны.



По сообщению ведомства, Ираклий Чиковани говорил о важной роли капелланов для грузинской армии и пообещал военным капелланам поддержать укрепление института капелланов.



«Министр выразил готовность поддержать строительство храмов и молелен в воинских подразделениях.



Главный капеллан Сил обороны, протоиерей Давид Лондаридзе поблагодарил Ираклия Чиковани за внимание и сотрудничество с институтом капелланов и от имени Корпуса капелланов вручил главе оборонного ведомства символический подарок — Евангелие.



При финансовой помощи и поддержке Минобороны построено и действуют в различных подразделениях Сил обороны 19 храмов, а в процессе строительства находятся еще пять храмов», — отмечается в информации Минобороны.







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