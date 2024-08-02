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Иностранец осужден на 18 лет за попытку убийства жены и двух свидетелей в Тбилиси


02.08.2024   20:47


Тбилисский городской суд приговорил к 18 годам тюрьмы иностранца, который пытался убить свою супругу и двоих прохожих-очевидцев, решивших помешать ему. Об этом сообщает прокуратура Грузии.

Случай произошел 17 ноября 2023 года в Згвис убани (Морской район). Мужчина силой пытался усадить свою жену в машину, та сопротивлялась и кричала. Двое прохожих вступились за женщину, ей удалось убежать. Тогда обвиняемый сел за руль и на большой скорости сбил помешавших ему.

Затем он схватил металлический предмет и побежал за своей супругой. Обвиняемый повалил ее на землю и начал избивать. Остановить его удалось нескольким гражданам, которые находились поблизости.

Полиция задержала мужчину в тот же день. Ему были предъявлены обвинения в принуждении и попытке убийства члена семьи, а также в попытке убийства двух человек.

Суд признал его виновным по всем пунктам.


Источник: SOVA
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