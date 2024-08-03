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Завершились учения по индивидуальной защите и снайперской подготовке
03.08.2024 13:59
В учебном центре имени майора Гелы Чедиа Командования специальных операций Сил обороны Грузии прошли совместные учения по индивидуальной защите и подготовки снайперов.
По информации Минобороны, к учениям также был привлечен личный состав Нацгвардии.
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