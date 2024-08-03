

Расследование «iFact» раскрывает роль Грузии в уклонении от санкций со стороны России

03.08.2024 22:12









Несмотря на санкции, продукция двойного назначения по-прежнему перевозится через сеть компаний, используя лазейки в законодательстве и логистические маршруты. «iFact» обратилось в Службу доходов Грузии за интервью по этому вопросу, но она отказалась от интервью и ограничилась общим письменным заявлением, которое не содержало существенных подробностей о своей стратегии по решению этого важного вопроса.



Информация была получена изданием «iFact» и впервые опубликована на



Выявление маршрутов транспортировки (эксперимент №1)



В ходе эксперимента 21 мая представители «iFact» связались с компанией «Каиро Логистикс», представились обычным клиентом и попросили привезти 30 дронов из Тбилиси в российский город Самара. Оператор по имени Евгений заверил их, что доставит груз через Азербайджан или Иран со 100-процентной гарантией.



Оператор потребовал 500 тысяч рублей (15 тысяч лари) за доставку 30 дронов из Тбилиси в Самару, что в 20 раз больше обычной ставки, и отметил, что в эту сумму включена взятка. «Это санкционный груз, сами понимаете, с позициями нужно связываться конвертами», – пояснил Евгений. Транзитная компания запросила только электронную подпись на счет-фактуре и договор. Однако, собрав достаточно информации, команда «iFact» прекратила эксперимент.



Прежде чем опубликовать статью, команда «iFact» снова связалась с «Каиро Логистикс» и сказала, что они являются журналистами. Тот же оператор Евгений, который ранее представился менеджером компании, сказал им, что он всего лишь стажер, и перенаправил их к менеджеру по имени Алекс Багатов. Багатов признался, что меняет документы о происхождении груза для обхода санкций.



«Каиро Логистик», которая оперирует под названием «Сервис-Мульти», зарегистрирована в Москве в 2018 году. Компания утверждает, что имеет большой опыт транспортировки санкционных товаров в Азербайджан через Турцию.



Интегральные схемы (эксперимент №2)



В ходе еще одного эксперимента команда «iFact» попыталась отправить в Россию 60 процессоров Intel и 30 внутренних карт памяти типа HDD. Они связались с компанией «Cargo Rapido», которая согласилась перевезти санкционный груз.



По словам оператора «Cargo Rapido» Натальи, груз будет перевозиться неофициально и за «страховку» груза потребуется заплатить 10%. Она также заверила журналистов, что «мы заберем груз, значит увезем. Все риски учтены в сумме». Маршрут «Cargo Rapido» – Тбилиси-Владикавказ-Самара. Компания зарегистрирована в Грузии в 2020 году. Ее директором и владельцем является гражданин России Таймураз Токазов. Здание компании находится в центре Тбилиси, куда журналисты «iFact» пришли задать Токазову вопросы. После того, как они сказали, что они журналисты, Токазов растерялся, отказался от интервью и ушел.



Данные говорят о многом



Расследование «iFact», основанное на анализе официальных данных, выявило значительный рост экспорта продукции двойного назначения из Грузии в соседние страны и Центральную Азию. Некоторые из этих стран отправляют эту продукцию в Россию открыто, а другие, предположительно, неофициально.



По данным Службы доходов Грузии, товары двойного назначения — это продукция, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а также для производства биологического, химического или ядерного оружия или взрывчатых веществ, содержащих ядерный материал.



«iFact» выявила пять продуктов, экспорт которых в соседние Азербайджан, Армению и страны Центральной Азии значительно увеличится с 2023 года.



Радионавигационное оборудование (спутниковое/GPS-оборудование): в 2023 году экспорт этой продукции увеличится на 213 процентов. Этот санкционный товар был отправлен из Грузии в Азербайджан на общую сумму 304 520 долларов США. Эти устройства, которые можно использовать для GPS-навигации, были обнаружены в сбитом в Украине российском самолете.



Интегральные схемы, контроллеры (компьютерные процессоры и «джойстики»): В 2023 году из Грузии в другие страны было экспортировано интегральных микросхем на сумму 261 580 долларов США. Это самый высокий показатель в истории, он на 36 процентов больше, чем в 2021 году. В 2023 году интегральные микросхемы экспортировались в Армению, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Мальту, Нидерланды, Турцию и Украину. База данных ООН по международной торговле подтверждает, что Кыргызстан и Армения отправляют интегральные схемы в Россию. Эти схемы необходимы для военной техники.



Блоки цифровой обработки данных (интернет-модемы, «маршрутизаторы»): в 2023 году Грузия экспортировала блоки обработки данных в 15 стран Европы, Азии и Африки. Среди этих стран заслуживают внимания Армения и Кыргызстан. В 2023 году Армения получила из Грузии продукции на 3 миллиона долларов США, что является резким увеличением по сравнению с предыдущими годами, а Кыргызстан в том же году получил продукции на 225 760 долларов США. Следует отметить, что в предыдущие годы Грузия не торговала этой продукцией с Кыргызстаном. Эти блоки необходимы для современного военного электронного оборудования.



Узбекистан – совершенно новый рынок. Грузия никогда не торговала интегральными микросхемами с Узбекистаном, но в 2023 году она впервые экспортировала туда интегральные схемы на сумму 36 720 долларов. «iFact» утверждает, что хотя в базе данных comtradeplus.un.org не указано, что Узбекистан и Азербайджан отправляли в Россию в 2023 году подсанкционную продукцию, возможно, некоторые страны не представили свою статистику добросовестно и своевременно. Поэтому мы не можем быть уверены, что товары двойного назначения, отправленные из Грузии в Узбекистан и Азербайджан, наконец-то дошли до России.



Оборудование для приема, передачи и преобразования звука, изображения или других данных (диктофон, микрофон, микшер): в 2023 году экспорт из Грузии увеличился на 34 процента по сравнению с 2021 годом. Эта продукция экспортировалась в 30 стран мира, в том числе в Казахстан и Азербайджан. Экспорт в эти две страны резко увеличился. Казахстан и Азербайджан увеличили экспорт в Россию после начала войны в Украине.



Отправленная в Россию бытовая техника



«iFact» обратился к ветеранам военной промышленности, бывшим и действующим военнослужащим, бывшим высокопоставленным чиновникам Министерства обороны и международному аналитику по экономическим санкциям.



По данным издания, все согласны с тем, что пригодные для оружия детали можно найти в предметах, которыми мы пользуемся ежедневно, например, в ноутбуках или смартфонах.



После начала полномасштабной войны в Украине экспорт холодильников, посудомоечных и стиральных машин из Грузии значительно увеличился в следующие страны: Россию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.



В 2023 году из Грузии в Россию было напрямую экспортировано стиральные машины на сумму 286 660 долларов США и посудомоечные машины на сумму 41 390 долларов США.



Как грузинские компании помогают России



По данным журналистского расследования, в обходе санкций участвуют конкретные грузинские компании. Среди них – грузинская компания Elektromek-BT, которая помогла литовской транспортной компании Delamode Baltics перевезти санкционный груз в Россию через Грузию. Директором и владельцем компании является Мари Сарафян, основной официальной деятельностью компании является строительство.



По версии следствия, с июля по октябрь 2023 года эта компания 365 раз участвовала в перевозке в Россию санкционных товаров двойного назначения на сумму 24 млн долларов США. Иногда они перевозили груз сами, а иногда помогали другим. Продукция включала шариковые и цилиндрические роликовые подшипники; электронное оборудование, «вилки», розетки и другие.



Правовые лазейки



Для экспорта товаров двойного назначения из Грузии требуется разрешение Службы доходов. Однако меры контроля исполнения непоследовательны, что позволяет осуществлять утечку подпадающих под санкции товаров. Служба доходов Грузии утверждает, что ужесточила контроль, однако выводы «iFact» и официальная статистика говорят об обратном.



Предлагаемое решение



Госдепартамент США и Евросоюз назвали Грузию главным игроком в случае уклонения от санкций. Для борьбы с этим «iFact» рекомендует принять меры, аналогичные Литве, которая ввела национальные санкции и ужесточила экспортные ограничения, чтобы не допустить попадания подсанкционных товаров в Россию.



В статье цитируется аналитик по политическим рискам и санкциям Максимилиан Хесс. Он работает в Британском институте исследований внешней политики и опубликовал книгу «Экономическая война», в которой рассказывается о войне в Украине и санкциях против России: «По крайней мере, если правительство действительно честно соблюдает санкции и хочет не стать страной нарушителем, лучшим способом было бы отдельно опубликовать список первоочередных предметов для поля боя и ввести дополнительные ограничения на их экспорт. На практике это будет выглядеть следующим образом: экспортеру потребуется указать конечный пункт назначения груза. Это необходимо для того, чтобы избежать ввоза запрещенных товаров из Грузии в Россию».

Местное издание «iFact», ориентированное на журналистские расследования, в ходе своего расследования и анализа торговой статистики обнаружило, что, несмотря на международные санкции, Грузия в значительной степени вовлечена в цепь военных поставок в Россию. По данным расследования «iFact», через Грузию по-прежнему ввозятся в Россию такие ключевые товары, как дроны, компьютерные процессоры, GPS-устройства и карты памяти, экспорт которых в Россию запрещен с декабря 2022 года.Несмотря на санкции, продукция двойного назначения по-прежнему перевозится через сеть компаний, используя лазейки в законодательстве и логистические маршруты. «iFact» обратилось в Службу доходов Грузии за интервью по этому вопросу, но она отказалась от интервью и ограничилась общим письменным заявлением, которое не содержало существенных подробностей о своей стратегии по решению этого важного вопроса.Информация была получена изданием «iFact» и впервые опубликована на https://ifact.ge/ В ходе эксперимента 21 мая представители «iFact» связались с компанией «Каиро Логистикс», представились обычным клиентом и попросили привезти 30 дронов из Тбилиси в российский город Самара. Оператор по имени Евгений заверил их, что доставит груз через Азербайджан или Иран со 100-процентной гарантией.Оператор потребовал 500 тысяч рублей (15 тысяч лари) за доставку 30 дронов из Тбилиси в Самару, что в 20 раз больше обычной ставки, и отметил, что в эту сумму включена взятка. «Это санкционный груз, сами понимаете, с позициями нужно связываться конвертами», – пояснил Евгений. Транзитная компания запросила только электронную подпись на счет-фактуре и договор. Однако, собрав достаточно информации, команда «iFact» прекратила эксперимент.Прежде чем опубликовать статью, команда «iFact» снова связалась с «Каиро Логистикс» и сказала, что они являются журналистами. Тот же оператор Евгений, который ранее представился менеджером компании, сказал им, что он всего лишь стажер, и перенаправил их к менеджеру по имени Алекс Багатов. Багатов признался, что меняет документы о происхождении груза для обхода санкций.«Каиро Логистик», которая оперирует под названием «Сервис-Мульти», зарегистрирована в Москве в 2018 году. Компания утверждает, что имеет большой опыт транспортировки санкционных товаров в Азербайджан через Турцию.В ходе еще одного эксперимента команда «iFact» попыталась отправить в Россию 60 процессоров Intel и 30 внутренних карт памяти типа HDD. Они связались с компанией «Cargo Rapido», которая согласилась перевезти санкционный груз.По словам оператора «Cargo Rapido» Натальи, груз будет перевозиться неофициально и за «страховку» груза потребуется заплатить 10%. Она также заверила журналистов, что «мы заберем груз, значит увезем. Все риски учтены в сумме». Маршрут «Cargo Rapido» – Тбилиси-Владикавказ-Самара. Компания зарегистрирована в Грузии в 2020 году. Ее директором и владельцем является гражданин России Таймураз Токазов. Здание компании находится в центре Тбилиси, куда журналисты «iFact» пришли задать Токазову вопросы. После того, как они сказали, что они журналисты, Токазов растерялся, отказался от интервью и ушел.Расследование «iFact», основанное на анализе официальных данных, выявило значительный рост экспорта продукции двойного назначения из Грузии в соседние страны и Центральную Азию. Некоторые из этих стран отправляют эту продукцию в Россию открыто, а другие, предположительно, неофициально.По данным Службы доходов Грузии, товары двойного назначения — это продукция, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а также для производства биологического, химического или ядерного оружия или взрывчатых веществ, содержащих ядерный материал.«iFact» выявила пять продуктов, экспорт которых в соседние Азербайджан, Армению и страны Центральной Азии значительно увеличится с 2023 года.Радионавигационное оборудование (спутниковое/GPS-оборудование): в 2023 году экспорт этой продукции увеличится на 213 процентов. Этот санкционный товар был отправлен из Грузии в Азербайджан на общую сумму 304 520 долларов США. Эти устройства, которые можно использовать для GPS-навигации, были обнаружены в сбитом в Украине российском самолете.Интегральные схемы, контроллеры (компьютерные процессоры и «джойстики»): В 2023 году из Грузии в другие страны было экспортировано интегральных микросхем на сумму 261 580 долларов США. Это самый высокий показатель в истории, он на 36 процентов больше, чем в 2021 году. В 2023 году интегральные микросхемы экспортировались в Армению, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Мальту, Нидерланды, Турцию и Украину. База данных ООН по международной торговле подтверждает, что Кыргызстан и Армения отправляют интегральные схемы в Россию. Эти схемы необходимы для военной техники.Блоки цифровой обработки данных (интернет-модемы, «маршрутизаторы»): в 2023 году Грузия экспортировала блоки обработки данных в 15 стран Европы, Азии и Африки. Среди этих стран заслуживают внимания Армения и Кыргызстан. В 2023 году Армения получила из Грузии продукции на 3 миллиона долларов США, что является резким увеличением по сравнению с предыдущими годами, а Кыргызстан в том же году получил продукции на 225 760 долларов США. Следует отметить, что в предыдущие годы Грузия не торговала этой продукцией с Кыргызстаном. Эти блоки необходимы для современного военного электронного оборудования.Узбекистан – совершенно новый рынок. Грузия никогда не торговала интегральными микросхемами с Узбекистаном, но в 2023 году она впервые экспортировала туда интегральные схемы на сумму 36 720 долларов. «iFact» утверждает, что хотя в базе данных comtradeplus.un.org не указано, что Узбекистан и Азербайджан отправляли в Россию в 2023 году подсанкционную продукцию, возможно, некоторые страны не представили свою статистику добросовестно и своевременно. Поэтому мы не можем быть уверены, что товары двойного назначения, отправленные из Грузии в Узбекистан и Азербайджан, наконец-то дошли до России.Оборудование для приема, передачи и преобразования звука, изображения или других данных (диктофон, микрофон, микшер): в 2023 году экспорт из Грузии увеличился на 34 процента по сравнению с 2021 годом. Эта продукция экспортировалась в 30 стран мира, в том числе в Казахстан и Азербайджан. Экспорт в эти две страны резко увеличился. Казахстан и Азербайджан увеличили экспорт в Россию после начала войны в Украине.«iFact» обратился к ветеранам военной промышленности, бывшим и действующим военнослужащим, бывшим высокопоставленным чиновникам Министерства обороны и международному аналитику по экономическим санкциям.По данным издания, все согласны с тем, что пригодные для оружия детали можно найти в предметах, которыми мы пользуемся ежедневно, например, в ноутбуках или смартфонах.После начала полномасштабной войны в Украине экспорт холодильников, посудомоечных и стиральных машин из Грузии значительно увеличился в следующие страны: Россию, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.В 2023 году из Грузии в Россию было напрямую экспортировано стиральные машины на сумму 286 660 долларов США и посудомоечные машины на сумму 41 390 долларов США.По данным журналистского расследования, в обходе санкций участвуют конкретные грузинские компании. Среди них – грузинская компания Elektromek-BT, которая помогла литовской транспортной компании Delamode Baltics перевезти санкционный груз в Россию через Грузию. Директором и владельцем компании является Мари Сарафян, основной официальной деятельностью компании является строительство.По версии следствия, с июля по октябрь 2023 года эта компания 365 раз участвовала в перевозке в Россию санкционных товаров двойного назначения на сумму 24 млн долларов США. Иногда они перевозили груз сами, а иногда помогали другим. Продукция включала шариковые и цилиндрические роликовые подшипники; электронное оборудование, «вилки», розетки и другие.Для экспорта товаров двойного назначения из Грузии требуется разрешение Службы доходов. Однако меры контроля исполнения непоследовательны, что позволяет осуществлять утечку подпадающих под санкции товаров. Служба доходов Грузии утверждает, что ужесточила контроль, однако выводы «iFact» и официальная статистика говорят об обратном.Госдепартамент США и Евросоюз назвали Грузию главным игроком в случае уклонения от санкций. Для борьбы с этим «iFact» рекомендует принять меры, аналогичные Литве, которая ввела национальные санкции и ужесточила экспортные ограничения, чтобы не допустить попадания подсанкционных товаров в Россию.В статье цитируется аналитик по политическим рискам и санкциям Максимилиан Хесс. Он работает в Британском институте исследований внешней политики и опубликовал книгу «Экономическая война», в которой рассказывается о войне в Украине и санкциях против России: «По крайней мере, если правительство действительно честно соблюдает санкции и хочет не стать страной нарушителем, лучшим способом было бы отдельно опубликовать список первоочередных предметов для поля боя и ввести дополнительные ограничения на их экспорт. На практике это будет выглядеть следующим образом: экспортеру потребуется указать конечный пункт назначения груза. Это необходимо для того, чтобы избежать ввоза запрещенных товаров из Грузии в Россию».



Источник: Civil Georgia

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