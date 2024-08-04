

Полиция задержала двух человек, связанных с «воровским миром»

04.08.2024 12:50





В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно сотрудниками Департамента полиции Гурии Министерства внутренних дел Грузии и сотрудниками Озургетской районной прокуратуры, на основании постановления судьи, задержаны 2 человека, связанные с «воровским миром».



Информацию об этом распространяет МВД.



По их же сообщению, преступления караются лишением свободы на срок до 10 лет.



«По факту членства в «воровском мире» задержан в прошлом судимый Г.И. 1999 года рождения по прозвищу «Джава», а по факту «поддержки деятельности воровского мира» задержан Н.К. 2001 года рождения.



Данные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.



Следствие установлено, что потерпевший Ц.М. выиграл крупную сумму денег посредством одно из онлайн-казино, о чем стало известно обвиняемым. Г.И. и Н.К., чтобы получить материальную пользу и укрепить свой авторитет в «воровском мире», решили устроить «воровскую разборку» для Ц.М., на которой присутствовал его родственник Р.А.



Один из обвиняемых Г.И., привлек к делу «вора в законе» Д.Э. и в результате «воровской разборки» Ц.М. обязали выплатить в определенный срок 5000 лари, которые впоследствии выплатил Р.А.



Расследование ведется по 1-й части статьи 223 прим и 2-й части статьи 223 терция Уголовного кодекса Грузии», - говорится в сообщении ведомства.





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