

Во втором квартале взято более 1600 проб продуктов питания и питьевой воды, выявлены нарушения

05.08.2024 11:17





По информации Национального агентства продовольствия, из 63 проб сырого молока в 3 случаях выявлен бруцеллез. При этом из более чем 90 образцов молока и молочных продуктов содержание растительного жира обнаружено в трех образцах сыра.



Национальное агентство продовольствия публикует результаты мониторинга за второй квартал. Инспекторы агентства в период апреля-июня текущего года в рамках программы мониторинга для исследования различных показателей взяли более 1600 образцов/проб продуктов питания и питьевой воды и направили в аккредитованную лабораторию. По информации Национального агентства продовольствия, в результате исследования нарушения оказались в 168 образцах, что составляет лишь 10% от общего числа.



«По выявленным несоответствиям были приняты меры, предусмотренные законом – бизнес-операторы были оштрафованы и/или их обязали пресечь реализацию продуктов, отзывать их с рынка, информировать ведомство о принятых мерах.



Из 63 проб сырого молока бруцеллез выявлен в 3 случаях; из более чем 90 образцов молока и молочных продуктов содержание растительного жира обнаружено в трех образцах сыра; два производителя алкогольной продукции оштрафованы за неполноценную информацию на этикетке об аллергенах, выявленных в результате лабораторных исследований.



Важно отметить, что при исследованиях продуктов питания не зафиксировано нарушений по свинцу, GMO, трансжирам, содержанию кальция, гистамину, листериям и остаткам пестицидов, также при видовом исследовании не обнаружено мяса осла и конины.



В этом году уже взято 3 000 образцов/проб продуктов питания и питьевой воды, до конца года планируется взять еще более 6 000 образцов/проб», - говорится в информации.





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