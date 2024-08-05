

Один человек задержан по обвинению в убийстве, произошедшем в Кобулети

05.08.2024 11:34





Сотрудниками департамента полиции Аджарии в результате проведенных по горячим следам оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в умышленном убийстве задержан в прошлом неоднократно судимый Г. Дж., 1974 года рождения.



Информацию об этом распространяет Министерство ВД.



По их данным, преступление карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.



«Следствием установлено, что обвиняемый 4 августа этого года на почве взаимной размолвки нанес телесные повреждения А.Б. 1964 года рождения. В результате нанесенных повреждений А.Б. скончался на месте.



В результате проведенных оперативных мероприятий правоохранители задержали обвиняемого по горячему следу.



Расследование по факту умышленного убийства ведется по статье 108 УК Грузии», - говорится в информации, распространенной ведомством.





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