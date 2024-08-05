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В Молдове начались учения с участием военных США и Румынии
05.08.2024 14:36
С 5 по 23 августа армия Молдовы проводит на военных полигонах многонациональные учения Scutul de Foc-2024.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Минобороны Молдовы.
Учения, в которых принимают участие молдавские, румынские и американские военнослужащие, направленные на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости личного состава, участвующего.
В учениях задействованы подразделения военной техники и артиллерийские системы Национальной армии.
Scutul de Foc-2024 проходит в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год. Они организуются ежегодно, начиная с 2015 года.
Ранее в Молдове предупредили о передвижении военной техники по дорогам государственного значения.
А с 1 августа в Польше началась еще одна военная операция, направленная на усиление защиты неба в восточных регионах страны.
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