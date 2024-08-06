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Армения не примет участие в учениях ОДКБ «Кобальт-2024»
06.08.2024 20:17
Республика Армения не будет участвовать в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (СТОБ) «Кобальт-2024», которые пройдут 14-16 августа в Новосибирске под руководством Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
«14 августа 2024 года в Новосибирской области под руководством Федеральной службы Национальной гвардии Российской Федерации на базе учебного центра ведомства состоялось торжественное открытие специальных учений с органами управления и Формирования коллективных сил оперативного реагирования специального назначения пройдут в рамках ОДКБ «Кобальт-2024». Учения завершатся 16 августа, в учениях примут участие представители профильных министерств и ведомств России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.
Армения не названа среди стран-участниц предстоящих военных учений ОДКБ.
В последнее время Армения не принимает участия в мероприятиях ОДКБ, в том числе в военных учениях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Армения практически заморозила свое участие в ОДКБ. Он отметил, что ОДКБ не выполнила свои обязательства перед Арменией.
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