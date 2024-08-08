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В Грузии военный серьезно пострадал при возгорании танка на учениях – СМИ
08.08.2024 21:02
Танк загорелся во время учений в Западной Грузии, в результате чего серьезно пострадал один военный. Об этом сообщает телеканал Mtavari.
По их информации, инцидент произошел три дня назад на военной базе в Сенаки. Танк загорелся по пути к месту проведения маневров.
45-летний грузинский военнослужащий Зураб Писенко получил ожоги. Его экстренно отправили на лечение в Турцию. Согласно Mtavari, мужчине провели операцию. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но состояние остается тяжелым.
Очевидцами возгорания танка стали местные жители. Минобороны Грузии о факте до сих пор не сообщало. Журналисты выяснили, что расследованием произошедшего сейчас занимается военная полиция.
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