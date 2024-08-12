

Forbes: Украинская армия роет окопы в Курской области России, что, вероятно, является признаком того, что она планирует оставаться там надолго

12.08.2024 14:26





Как пишет Forbes, на шестой день после захода украинских войск в Курскую область России появляется все больше свидетельств того, что украинцы намерены оставаться на российской территории в течение длительного времени.



«На шестой день украинского наступления в Курской области появляется все больше свидетельств того, что часть или все украинцы, то есть пять бригад по 2000 человек, плюс как минимум один батальон из 400 солдат, планируют оставаться на территории России», — пишет Forbes.



Издание также отмечает, что россияне тоже роют окопы, прогнозируя статическую войну.



«То, что обе стороны укрепляют свои позиции, не означает, что украинцы прекратили наступать. Это также не означает, что россияне не могут контратаковать — и отбросить украинцев обратно к границе, на 10 миль (16 км — «Апостроф»). Но это означает, что стабилизация линии фронта и долгосрочное пребывание украинцев на территории части Курщины стоит на повестке дня», — говорится в статье Forbes.



Forbes также отмечает, что российским военным потребовалось шесть месяцев, чтобы преодолеть украинскую оборону в Авдеевке, и это дорого обошлось Москве.



«Возможно, русские выиграли битву за Авдеевку только потому, что у украинцев закончились боеприпасы, что произошло из-за задержки американской помощи. Теперь, когда на Украину направляется американская помощь, россиянам не следует рассчитывать на то, что у украинцев закончатся боеприпасы. Поэтому, чтобы изгнать украинцев из Курской области, им придется бороться за каждый окоп», — пишет Forbes.



Издание отмечает, что окно возможностей для контратаки российской армии закрывается, поскольку украинцы стремительно выстраивают оборонительную линию. Кроме того, Forbes предполагает, что Украина уже разместила 10 тысяч военнослужащих в Сумской области Украины, прилегающей к Курской области.



Как пишет Forbes, заход украинцев в Курскую область может быть направлен на переброску в Курск части российских военных сил, дислоцированных на востоке Украины.





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