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Александр Сырский заявляет, что под контролем Украины находится около 1000 кв. км России


12.08.2024   21:17


Под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ, - об этомглавнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором ему доложили о наступательной операции ВСУ в Курской области России.

«В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ... Ситуация находится под нашим контролем», - заявил Сырский.

Для справки, это первое официальное заявление украинских властей о наступлении в Курской области РФ.


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