

Александр Сырский заявляет, что под контролем Украины находится около 1000 кв. км России

12.08.2024 21:17





Под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ, - об этомглавнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому.



Президент Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором ему доложили о наступательной операции ВСУ в Курской области России.



«В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ... Ситуация находится под нашим контролем», - заявил Сырский.



Для справки, это первое официальное заявление украинских властей о наступлении в Курской области РФ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





