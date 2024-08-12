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Александр Сырский заявляет, что под контролем Украины находится около 1000 кв. км России
12.08.2024 21:17
Под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ, - об этомглавнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Президент Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором ему доложили о наступательной операции ВСУ в Курской области России.
«В настоящее время под нашим контролем находится около 1000 кв. км РФ... Ситуация находится под нашим контролем», - заявил Сырский.
Для справки, это первое официальное заявление украинских властей о наступлении в Курской области РФ.
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