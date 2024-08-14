

В Грузии задержан обвиняемый в публикации интимных фото бывшей партнерши

14.08.2024 14:09





Специальная следственная служба арестовала гражданина Турции, обвиняемого в посягательстве на тайну частной жизни.



По данным ведомства, мужчина незаконно получил фотографии и видеоматериалы, запечатлевшие сексуальную жизнь его партнерши. После того как женщина захотела разорвать отношения, мужчина стал ее шантажировать. После отказа, с целью мести, он выложил ее фото и видео в соцсети, а также разослал их своим знакомым и друзьям.



Также он писал неизвестным лицам от имени пострадавшей женщины и делился ее контактной информацией. В результате с женщиной постоянно выходили на связь неизвестные мужчины.



Задержанному мужчине 45 лет. Ему предъявлено обвинение по статье 157 УК Грузии, которая предусматривает до 8 лет лишения свободы.







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