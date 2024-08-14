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Один человек задержан по делу о нападении на курьера Glovo
14.08.2024 14:15
По делу о нападении на курьера службы доставки Glovo задержан один человек. Об этом сообщает МВД Грузии.
По данным следствия, в июле этого года обвиняемый Н.М. умышленно выстрелом из огнестрельного оружия нанес тяжкие телесные повреждения курьеру и скрылся с места происшествия.
Как сообщается, задержанный 1986 года рождения, обвиняется в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Ранее обвиняемый уже был судим.
По данным МВД, указанное преступление карается лишением свободы на срок до 7 лет.
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