

Один человек задержан по делу о нападении на курьера Glovo

14.08.2024 14:15





По делу о нападении на курьера службы доставки Glovo задержан один человек. Об этом сообщает МВД Грузии.



По данным следствия, в июле этого года обвиняемый Н.М. умышленно выстрелом из огнестрельного оружия нанес тяжкие телесные повреждения курьеру и скрылся с места происшествия.



Как сообщается, задержанный 1986 года рождения, обвиняется в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Ранее обвиняемый уже был судим.



По данным МВД, указанное преступление карается лишением свободы на срок до 7 лет.







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