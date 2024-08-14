Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Один человек задержан по делу о нападении на курьера Glovo


14.08.2024   14:15


По делу о нападении на курьера службы доставки Glovo задержан один человек. Об этом сообщает МВД Грузии.

По данным следствия, в июле этого года обвиняемый Н.М. умышленно выстрелом из огнестрельного оружия нанес тяжкие телесные повреждения курьеру и скрылся с места происшествия.

Как сообщается, задержанный 1986 года рождения, обвиняется в умышленном причинении тяжких телесных повреждений и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Ранее обвиняемый уже был судим.

По данным МВД, указанное преступление карается лишением свободы на срок до 7 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна