

В Коджори прошла церемония закрытия «Армейского лагеря»

14.08.2024 14:39





На церемонии закрытия «Армейского лагеря» Академии сержантов им. Георгия Анцухелидзе присутствовали руководители Минобороны и Министерства образования, науки и молодежи.



В этом году Минобороны приняло «Армейский лагерь» на трех локациях: в Коджори — в Академии сержантов им. Георгия Анцухелидзе, в Сачхере — в школе горной подготовки им. полковника Бесика Кутателадзе и в Ахалкалаки — в Центре начальной боевой подготовки им. старшего сержанта Зазы Перадзе.



В восьми ротациях приняли участие более 2200 учащихся 10 и 11 классов, которые с помощью сержантов прошли теоретическую и практическую подготовку по основным военным дисциплинам.



Они также имели возможность встретиться с военными историками и духовными лицами. Для участников «Армейского лагеря», при организации Патриархии, также были проведены представления на историческую тематику.



В ведомстве поясняют, что осуществление проекта «Армейский лагерь» началась в 2023 году по инициативе Департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью Минобороны Грузии в сотрудничестве с Министерством образования, науки и молодежи и с Министерством обороны Грузии, при поддержке Патриархии Грузии.





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