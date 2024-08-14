

Министр обороны Литвы заявил о «демилитаризации» Калининградской области

14.08.2024 15:39





Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область вынуждает Россию перебрасывать войска из Калининграда, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. «Я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы России нужно отводить войска из Калининграда. Мы даже называем это „демилитаризацией“ Калининграда», — сказал Кащюнас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве (цитата по «Радио Свобода»).



Также Россия начала выводить часть войск из Украины, чтобы отправить их под Курск, рассказали The Wall Street Journal источники среди американских чиновников. Однако, по их словам, до сих пор неясно, сколько в конечном итоге боевых подразделений Россия перебросит в Курскую область.



Представитель ВСУ, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лыховский сообщил Politico, что на текущий момент речь идет об «относительно небольшом» количестве военных, которых передислоцировали из оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Минобороны РФ официально о переброске войск из Калининграда или оккупированных регионов Украины не сообщало.





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