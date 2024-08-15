

«Институт экономики и мира»: численность военного состава ВС Грузии увеличена

15.08.2024 14:29





Австралийский аналитический центр «Институт экономики и мира» (IEP) опубликовал доклад «Современные тренды в милитаризации», в котором утверждается, что численность военного состава Вооруженных Сил Грузии увеличена — в стране на 100 тысяч жителей приходится 551 военный, а значит, рост составил 74 военных на 100 тысяч жителей.



В докладе, в котором аналитики описали ряд трендов в военных отраслях стран мира, сообщается, что в Азербайджане показатели, напротив, снижены: на 100 тысяч жителей приходится 649 военных — за 15 лет снизился на 138 военных на 100 тысяч жителей, отметили эксперты.



В целом, авторы доклада констатируют, что численность личного состава ВС в большинстве стран сократилась. Если в 1995 году общее число военнослужащих в мире превышало 30 млн, то в 2019 году этот показатель оказался меньше 28 млн.



По данным IEP, рекордсменом по числу военнослужащих на 100 тысяч жителей стала Эритрея: в этой небольшой африканской стране на 100 тысяч населения приходится 5476 военных.



Высок этот показатель в КНДР, Израиле, Греции, Южной Корее, на Тайване, Шри-Ланке, Ливане и Армении (на 100 тысяч жителей приходится 1542 военных).



В Армении этот показатель по сравнению с данными 2008 года вырос на 21 военный на 100 тысяч жителей.



Источник: SOVA

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