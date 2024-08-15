

СНБ разработает принципы внедрения и управления системой раннего оповещения населения при ЧС

15.08.2024 17:04





Аппарат Совета национальной безопасности разработает принципы внедрения и управления системой раннего оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.



Информацию об этом распространяет аппарат Совета национальной безопасности.



На заседании межведомственной рабочей группы, которое прошло под руководством руководителя аппарата совета Левана Гирсиашвили, обсудили разработку рекомендаций для правительства и подготовку проекта соответствующего постановления в целях создания в стране системы раннего оповещения. Внимание было сосредоточено на вопросах, связанных с надлежащим функционированием системы раннего оповещения населения и важностью эффективного управления системой.



«Это очень масштабный вопрос и не ограничивается только так называемым путем установки сигнальных сирен, но также включает в себя множество компонентов, включая активное участие общества. Поэтому необходим комплексный подход к вопросу, что является основной задачей нашей рабочей группы. Учитывая опыт европейских стран, нашим партнером в проекте является Программа развития ООН, за что я хотел бы поблагодарить их и зарубежных экспертов. При необходимости также планируется привлечь дополнительные экспертные ресурсы из стран-партнеров. Процесс очень активный. Мы постараемся как можно скорее представить правительству соответствующий проект и рекомендации», — сказал Леван Гирсиашвили.







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