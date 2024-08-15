

В России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3

15.08.2024 21:07





В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22. Информацию об этом распространяет Минобороны России.



По их данным, стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области во время планового полета. По данным Минобороны, экипаж успел катапультироваться, а самолет упал в безлюдном месте.



Причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность.



Для справки, в августе 2023 года глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у России осталось менее 30 бомбардировщиков Ту-22.





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