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В России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3


15.08.2024   21:07


В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22. Информацию об этом распространяет Минобороны России.

По их данным, стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области во время планового полета. По данным Минобороны, экипаж успел катапультироваться, а самолет упал в безлюдном месте.

Причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Для справки, в августе 2023 года глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что у России осталось менее 30 бомбардировщиков Ту-22.


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