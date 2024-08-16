

Полиция задержала четырех человек по делу об убийстве в селе Дигоми

16.08.2024 11:20





Министерство внутренних дел Грузии задержало 4 человек по факту убийства молодого мужчины в селе Дигоми.



По сообщению ведомства, сотрудники Тбилисского управления полиции МВД Грузии в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержали 4 человек за умышленное убийство, предоставление ложных сведений и несообщение об особо тяжком преступлении в связи с делом об убийстве в Тбилиси.



«Л.К. 1998 года рождения задержан по обвинению в умышленном убийстве, О.Б. 1989 года рождения и Н.П. 2005 года рождения задержаны за предоставление ложной информации, а Дж.П. 2002 года рождения, задержан за несообщение об особо тяжком преступлении.



Преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет.



Следствием установлено, что 12 августа текущего года обвиняемый Л.К. на почве взаимной словесной перепалки нанес несколько ранений холодным оружием своему родственнику Г.К. 1987 года рождения в Тбилиси, в селе Дигоми и скрылся из места происшествия. В результате полученных ранений Г.К. умер сразу после того, как был доставлен в больницу.



В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранителями, Л.К. был задержан в Кахетии.



Следствием также установлено, что общие друзья обвиняемого и убитого - О.Б. и Н.П., которые в ходе расследования дела об убийстве, во время допроса в качестве свидетелей, в целях воспрепятствования правосудию предоставили сотрудникам правоохранительных органов ложную информацию. Также установлено, что обвиняемый Дж.П. знал об этом преступлении, но не сообщил о нем преступлении в правоохранительные органы.



Расследование ведется по статье 108, 3-й части статьи 370 и 2-й части статьи 376 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации.





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