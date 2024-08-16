

В Грузии двух мужчин приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство из мести

16.08.2024 14:57





Телавский районный суд приговорил к 17 годам тюрьмы двух мужчин, которые из мести жестоко убили человека. Об этом сообщает прокуратура Грузии.



Случай произошел в январе 2023 года в селе Велисцихе Гурджаанского района. Следствие установило, что двое мужчин «на почве прошлого конфликта по мотиву мести» нанесли жертве телесные повреждения тупыми предметами, а затем задушили его.



После этого обвиняемые спрятали тело в колодце возле оросительного канала, присвоив мобильный телефон жертвы.



Полиция обнаружила тело спустя три с половиной месяца.



Мужчинам были предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах, а также в краже.



Суд признал их виновными по обоим пунктам.





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