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В Грузии двух мужчин приговорили к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство из мести
16.08.2024 14:57
Телавский районный суд приговорил к 17 годам тюрьмы двух мужчин, которые из мести жестоко убили человека. Об этом сообщает прокуратура Грузии.
Случай произошел в январе 2023 года в селе Велисцихе Гурджаанского района. Следствие установило, что двое мужчин «на почве прошлого конфликта по мотиву мести» нанесли жертве телесные повреждения тупыми предметами, а затем задушили его.
После этого обвиняемые спрятали тело в колодце возле оросительного канала, присвоив мобильный телефон жертвы.
Полиция обнаружила тело спустя три с половиной месяца.
Мужчинам были предъявлены обвинения в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах, а также в краже.
Суд признал их виновными по обоим пунктам.
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