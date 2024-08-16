

ФБР пришло с обысками в имение путинского пропагандиста в США

16.08.2024 16:26





ФБР наведалось с обыском в загородный особняк в Вирджинии неподалеку от Вашингтона, который принадлежит российско-американскому пропутинскому политологу и ведущему "Первого канала" Дмитрию Саймсу и его жене.



Об этом сообщило местное издание Rappahannock News, пишет "Европейская правда".



Пресс-секретарь ФБР заявила изданию, что это была "санкционированная судом правоохранительная деятельность" и отказалась от дальнейших комментариев.



Один из соседей рассказал, что многочисленные сотрудники правоохранительных органов с утра вторника приезжали и уезжали из имения под названием "Патрия" в Хантле, вывозя предметы на грузовиках и прицепах. Агенты снова вернулись в поместье в четверг утром.



Супруги купили поместье площадью 53 гектара в 2021 году за 1,63 миллиона долларов.



Саймс находится за пределами США и рассказал изданию, что он "озадачен и обеспокоен" тем, что ни один правоохранительный орган не связался с ним по поводу обыска его собственности.



"Я, безусловно, предприму шаги, чтобы получить надлежащую информацию, а затем принять надлежащие меры", – сказал он.



Саймс является соведущим программы о международных отношениях на российском государственном "Первом канале". Его имя неоднократно появлялось в отчете Роберта Мюллера из-за его связей с должностными лицами предвыборного штаба Дональда Трампа и с российскими государственными чиновниками, но ему никогда не выдвигали никаких обвинений.



В течение десятилетий Саймс был хорошо известен в дипломатическом мире Вашингтона и считается экспертом в российских делах. Он был многолетним президентом и главным исполнительным директором Центра национальных интересов, аналитического центра государственной политики, основанного бывшим президентом Ричардом Никсоном, который он покинул в 2022 году.



В пропагандистской программе на "Первом канале" Саймс позиционировал себя как внешнеполитический реалист, выступающий за сотрудничество между Вашингтоном и Москвой, но со временем Саймс стал полностью пропутинским.



Напомним, в Палате представителей США считают, что роспропаганда инфицировала Конгресс США.





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