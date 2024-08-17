

Служба по чрезвычайным ситуациям приобрела шесть новых скоростных спасательных катеров

17.08.2024 12:07





В целях повышения эффективности поисково-спасательных работ Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД приобрела шесть новых скоростных спасательных катеров. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.



По сообщению ведомства, в Батуми руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили ознакомил с техническими возможностями новой техники председателя правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе и мэра Батуми Арчила Чиковани.



«Современные катера будут перераспределены по побережью Черного моря. Они эффективны при проведении спасательных и поисковых операций как в море, так и на реках. Катера оснащены современными технологиями. На них установлены средства сканирования водного дна», — говорится в информации МВД.







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