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Служба по чрезвычайным ситуациям приобрела шесть новых скоростных спасательных катеров
17.08.2024 12:07
В целях повышения эффективности поисково-спасательных работ Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД приобрела шесть новых скоростных спасательных катеров. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.
По сообщению ведомства, в Батуми руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям Темур Мгебришвили ознакомил с техническими возможностями новой техники председателя правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе и мэра Батуми Арчила Чиковани.
«Современные катера будут перераспределены по побережью Черного моря. Они эффективны при проведении спасательных и поисковых операций как в море, так и на реках. Катера оснащены современными технологиями. На них установлены средства сканирования водного дна», — говорится в информации МВД.
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