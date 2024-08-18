

Военнослужащие почтили память Георгия Анцухелидзе

18.08.2024 16:58





18 августа – день рождения Национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе. Ему исполнилось бы 40 лет.



По информации Минобороны Грузии, военнослужащие Сил обороны Грузии, соратники и представители сержантской академии его имени почтили память Национального героя на братском кладбище Мухатгверди.



Младший сержант Георгий Анцухелидзе, боец ​​41-го батальона 4-й стрелковой бригады, героически погиб в августе 2008 года во время российско-грузинской войны. Георгий Анцухелидзе награжден орденом Вахтанга Горгасли I степени, ведомственной медалью «За преданность Родине», ему присвоено звание Национального героя Грузии.







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