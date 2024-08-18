|
|
|
Военнослужащие почтили память Георгия Анцухелидзе
18.08.2024 16:58
18 августа – день рождения Национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе. Ему исполнилось бы 40 лет.
По информации Минобороны Грузии, военнослужащие Сил обороны Грузии, соратники и представители сержантской академии его имени почтили память Национального героя на братском кладбище Мухатгверди.
Младший сержант Георгий Анцухелидзе, боец 41-го батальона 4-й стрелковой бригады, героически погиб в августе 2008 года во время российско-грузинской войны. Георгий Анцухелидзе награжден орденом Вахтанга Горгасли I степени, ведомственной медалью «За преданность Родине», ему присвоено звание Национального героя Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна