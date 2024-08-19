

Два человека задержаны по обвинению в групповом вымогательстве

19.08.2024 11:49





Сотрудниками департамента полиции Квемо Картли в результате комплексных оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в вымогательстве, совершенном группой лиц, содействии вымогательству и повреждении чужой вещи группой лиц в целях получения имущества в крупном размере задержаны З.И., 2002 года рождения, и Р.Б., того же рождения. По информации МВД, за преступления предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.



«В ходе следствия установлено, что обвиняемые в разное время по заданию криминального авторитета, проживающего за границей, связывались с гражданами и требовали от них крупные суммы денег, угрожая лишить их жизни и уничтожить имущество, а получив отказ, нанесли ущерб различным видам имущества граждан.



В результате расследования, проведенного в интенсивном режиме, в том числе скрытых следственных действий, осуществленных на основании постановления судьи, правоохранители задержали З.И. и Р.Б. как обвиняемых.



В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли мобильные телефоны и сим-карты, с помощью которых обвиняемые связывались с гражданами с целью вымогательства.



Следствие о фактам ведется по статьям 181, 25-181 и 187 УК Грузии», - говорится в информации.





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