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Институт свободы: В июне правительство закупило российское масло для армии без тендера
19.08.2024 21:48
По данным Liberty Institute, правительство Грузии закупило масло российской компании ЭФКО для грузинской армии в июне 2024 года, не объявляя тендер.
По данным Института свободы, поставщиком российской нефти является ООО «Грузинская распределительная маркетинговая компания», трое акционеров которой — Гоча Дарчиашвили, Ута Мазиашвили и Владимир Дарчиашвили — в 2017 году пожертвовали «Грузинской мечте» по 60 тысяч лари каждый.
«Правительство Грузии продолжает кормить грузинскую армию российскими продуктами. Правительство Грузии закупило для армии российское масло «ЭФКО» в июне 2024 года. В ходе исследования выяснилось, что правительство закупило российское масло «ЭФКО» на общую сумму 7360 лари в октябре 2023 года, январе и июне 2024 года.
Российское масло закупается государством через ООО ««Государственное продовольственное снабжение»». Организация была создана в 2014 году, перед ней была поставлена задача обеспечить питание вооруженных сил в соответствии с международными (в том числе НАТО) стандартами. 100% компании принадлежит государству и управляется Министерством обороны.
С 2023 года ООО «Государственное продовольственное снабжение» больше не закупает продукты питания для армии путем объявления консолидированных тендеров, поэтому конкуренции между компаниями нет, а система закрыта для внешнего мониторинга.
Даже в случае с маслом «Госпродснаб» напрямую закупал российскую продукцию, без объявления тендера, без какой-либо конкуренции и здоровой конкуренции, учитывая, что на рынке есть и грузинское масло, и продукция других соответствующих категорий.
Поставщиком российского масла является ООО «Грузинская дистрибьюторская маркетинговая компания», которая приняла участие в общей сложности в 37 закупках. В 35 из 37 закупок компании даже не пришлось конкурировать с другими компаниями – она воспользовалась методом упрощенной закупки. Российская компания-поставщик продукции сотрудничает с ООО «Госпродснабжением» с 2015 года и всего заключила 24 сделки по закупкам по упрощенной схеме.
Возникает вопрос – почему эта компания может пользоваться льготами, почему и за какие заслуги государство должно покупать у нее по упрощенным закупкам без какой-либо конкуренции с другими? Имеют ли акционеры и владельцы компании связи с членами правительства?
ООО «Грузинская дистрибьюторская маркетинговая компания» была основана в 2005 году. Ее директором является Давид Алавидзе, а акционерами – Гоча Дарчиашвили, Ута Мазиашвили, Акакий Ахвледиани и Владимир Дарчиашвили.
Оказывается, все трое акционеров компании - Гоча Дарчиашвили, Ута Мазиашвили и Владимир Дарчиашвили - пожертвовали в 2017 году по 60 000 лари каждый (всего 180 000) "Грузинской мечте" (нынешней правящей партии) и по 50000 лари лари (всего 150 тыс.) - "Единому национальному движению" в 2012 году (тогдашней правящей партии).
2021 г. все три акционера переоформляют свои доли на имя других компаний, но и эти компании также находятся в их владении.
Вполне вероятно, что ООО «Госпродснаб» выбирает поставщика, исходя из интересов партии, а не интересов страны. В результате ООО «Грузинская дистрибьюторская маркетинговая компания», которая в разные периоды жертвовала деньги разным правящим партиям, была избалована упрощенными договорами купли-продажи. Вполне возможно, что сближение с правительством и пожертвование денег партии стало способом легко получать тендеры без конкурентов. Кроме того, непонятно, зачем мы покупаем российской масло, когда можем предложить лучшую альтернативу армии", - говорится в информации.
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