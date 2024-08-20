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МВД задержало 19 человек за наркопреступления
20.08.2024 11:53
Сотрудники Центральной криминальной полиции МВД, Патрульной полиции, департаментов полиции Тбилиси, Аджарии, Самегрело-Земо-Сванети, Имерети и Мцхета-Мтианети, совместно с Генеральной прокуратурой, в результате оперативно-розыскных мероприятий проведенных за последнее время, задержали 19 человек по обвинению в наркопреступлениях, в том числе шесть реализаторов наркотиков.
Информацию об этом распространяет МВД.
По сообщению ведомства, задержаны как граждане Грузии, так и иностранцы.
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным заключением.
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