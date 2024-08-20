

СГБ задержала в Батуми гражданина США

20.08.2024 12:33





Служба государственной безопасности, совместно с Генеральной прокуратурой, на основе партнёрства с соответствующими ведомствами Соединённых Штатов Америки, в результате спецоперации, проведённой в Батуми, задержала гражданина США. Информацию об этом распространяет СГБ.



По сообщению ведомства, задержанный разыскивается соответствующей службой штата Айдахо, США, по факту совершения особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.



«В результате мер, запрошенных американскими партнерами в рамках международного сотрудничества, у задержанного были изъяты предметы, в том числе электронные носители информации, портативные компьютеры и различные виды электрооборудования специального назначения.



В отношении задержанного будут приняты меры с целью его дальнейшей экстрадиции в США и передачи изъятых вещественных доказательств», — говорится в заявлении СГБ.







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