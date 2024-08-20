Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СГБ задержала в Батуми гражданина США


20.08.2024   12:33


Служба государственной безопасности, совместно с Генеральной прокуратурой, на основе партнёрства с соответствующими ведомствами Соединённых Штатов Америки, в результате спецоперации, проведённой в Батуми, задержала гражданина США. Информацию об этом распространяет СГБ.

По сообщению ведомства, задержанный разыскивается соответствующей службой штата Айдахо, США, по факту совершения особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.

«В результате мер, запрошенных американскими партнерами в рамках международного сотрудничества, у задержанного были изъяты предметы, в том числе электронные носители информации, портативные компьютеры и различные виды электрооборудования специального назначения.

В отношении задержанного будут приняты меры с целью его дальнейшей экстрадиции в США и передачи изъятых вещественных доказательств», — говорится в заявлении СГБ.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна