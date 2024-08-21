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Осуществлена одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью дронов - Собянин


21.08.2024   11:09


Силы ПВО России уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы, - об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук», - написал Собянин, добавив, что продолжает контролировать ситуацию.

По его словам, «это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время».


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