|
|
|
Осуществлена одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью дронов - Собянин
21.08.2024 11:09
Силы ПВО России уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы, - об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук», - написал Собянин, добавив, что продолжает контролировать ситуацию.
По его словам, «это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна