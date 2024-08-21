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В Тбилиси и регионах полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы
21.08.2024 11:31
Сотрудниками МВД в результате проведенных за последнее время оперативных мероприятий и следственных действий в Тбилиси и регионах изъято незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы - задержаны 8 лиц.
Информацию об этом распространяет Министерство ВД Грузии.
По их данным, следствие по фактам незаконного приобретения-хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов ведется по частям 3, 4 и 6 статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, в качестве наказания за преступление предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 11 лет.
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