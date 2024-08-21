

Пять человек задержаны за незаконное пересечение границы Грузии

21.08.2024 18:54





Пограничная полиция по фактам незаконного пересечения границы группой и помощи в незаконном пересечении границы задержала 5 лиц.



По данным пресс-службы Пограничной полиции, в результате оперативно-следственного мероприятия, проведенного на участке охраны пограничного сектора «Чарали» Ахалцихского управления, сотрудники Пограничной полиции МВД задержали 5 иностранных граждан: М. А., 1978 года рождения, А.О. 1972 года рождения, В.Б. 1990 года рождения, У. Ф. 1988 года рождения и Дж. О. 1992 года рождения.



Они задержаны по фактам незаконного пересечения государственной границы Грузии группой и с помощи в незаконном пересечении государственной границы Грузии.



«Следствием установлено, что М.А. и А.О. в обход пограничного пункта пропуска незаконно, группой пересекли государственную границу Грузии из Турецкой Республики в направлении Грузии. И с помощью обвиняемых В.Б. и У.Ф., незаконно пересек государственную границу Грузии со стороны Турецкой Республики Дж.О..



За преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.



Расследование ведется в соответствии с подпунктом «а» части второй статьи 344 и частью первой статьи 25-344 УК Грузии», - говорится в информации.





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