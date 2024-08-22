

Полиция задержала 15-летнюю девушку по обвинению в убийстве 74-летнего мужчины

22.08.2024 11:21





Полиция задержала 15-летнюю девушку по обвинению в убийстве 74-летнего мужчины в Шида Картли.



По информации МВД Грузии, сотрудники департамента полиции Шида Картли в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячим следам, задержали Г.К. 2009 года рождения по обвинению в умышленном убийстве.



За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.



«Следствием установлено, что обвиняемая в Хашурском муниципалитете нанесла холодным оружием ранения З.Л. 1950 года рождения, после чего скрылась с места происшествия.



В результате полученных ранений мужчина скончался на месте.



Правоохранители задержали Г.К. по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления – нож.



Расследование по факту умышленного убийства ведется по статье 108 УК Грузии», - говорится в информации.





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