

Специальная следственная служба задержала сотрудника Пограничной полиции

22.08.2024 12:19





Специальная следственная служба задержала сотрудника Пограничной полиции МВД по факту угрозы причинения вреда здоровью бывшей жене.



По информации Специальной следственной службы, в ходе проведенного расследования установлено, что обвиняемый проявлял агрессию по отношению к жене на почве ревности, просил её уйти с работы и оскорблял её словесно. На основании существующего конфликта потерпевшая развелась с обвиняемым.



Несмотря на это, ночью 24 июля 2024 года в селе Цихисдзири Кобулетского муниципалитета на дороге правоохранитель преследовал свою бывшую жену на автомобиле и требовал, чтобы она остановилась, после чего подошел к машине потерпевшей и угрожал ей причинением вреда здоровью, сорвать пирсинг, после чего у женщины возникли обоснованные опасения в осуществлении угрозы.



Специальная следственная служба сразу же начала расследование после обращения потерпевшей. Были проведены неотложные следственные и процессуальные действия. В частности, были допрошены потерпевшая, члены семьи потерпевшей и другие лица, имеющие отношение к делу, был также проведен следственный эксперимент, получены другие доказательства, раскрывающие преступление, после чего, на основании распоряжения суда, правоохранитель был задержан. Преступление карается лишением свободы на срок до трех лет», — говорится в информации Специальной следственной службы.







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