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Разыскиваемый в течение 20 лет за убийство мужчина пытался сбежать в Россию


23.08.2024   12:05


Мужчину, который 20 лет разыскивался за двойное убийство, задержали на грузинской границе, когда тот пытался сбежать в Россию под новой фамилией. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«Правоохранители задержали Г.К. на территории пограничной службы иммиграционного контроля «Дарьял» в тот момент, когда он пытался пересечь государственную границу Грузии под другой фамилией», — информирует ведомство.

Задержанному 61 год. С 2004 года он числился в розыске за убийство двух человек в Тбилиси.

Полицейские уже перевели его в пенитенциарное учреждение.


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