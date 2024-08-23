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Разыскиваемый в течение 20 лет за убийство мужчина пытался сбежать в Россию
23.08.2024 12:05
Мужчину, который 20 лет разыскивался за двойное убийство, задержали на грузинской границе, когда тот пытался сбежать в Россию под новой фамилией. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
«Правоохранители задержали Г.К. на территории пограничной службы иммиграционного контроля «Дарьял» в тот момент, когда он пытался пересечь государственную границу Грузии под другой фамилией», — информирует ведомство.
Задержанному 61 год. С 2004 года он числился в розыске за убийство двух человек в Тбилиси.
Полицейские уже перевели его в пенитенциарное учреждение.
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