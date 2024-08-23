

Глава Минобороны Грузии встретился с новым послом Великобритании

23.08.2024 14:11





Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани принял нового посла Соединенного Королевства Гаррета Уорда.



Информацию об этом распространяет Минобороны.



По сообщению ведомства, Ираклий Чиковани поздравил Гаррета Уорда с назначением на должность и пожелал ему успешной дипломатической миссии в Грузии. Министр поблагодарил британскую сторону за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также за практическую помощь, оказываемую на протяжении многих лет.



«На встрече была подчеркнута важность стратегического партнерства между Грузией и Великобританией. Разговор также коснулся вопросов двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Был отмечен важный вклад Соединенного Королевства в развитие Сил обороны Грузии и её интеграцию в НАТО.



Стороны выразили надежду, что связи в сфере обороны будут и дальше укрепляться. На встрече, состоявшейся в Минобороны, присутствовали заместитель министра обороны Паата Патиашвили, военный атташе Великобритании в Грузии, коммандер Стивен Куантрилл и советник Великобритании в министерстве обороны Клэр Хендерсон», — говорится в заявлении Минобороны.







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