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Глава Минобороны Грузии встретился с новым послом Великобритании


23.08.2024   14:11


Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани принял нового посла Соединенного Королевства Гаррета Уорда.

Информацию об этом распространяет Минобороны.

По сообщению ведомства, Ираклий Чиковани поздравил Гаррета Уорда с назначением на должность и пожелал ему успешной дипломатической миссии в Грузии. Министр поблагодарил британскую сторону за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также за практическую помощь, оказываемую на протяжении многих лет.

«На встрече была подчеркнута важность стратегического партнерства между Грузией и Великобританией. Разговор также коснулся вопросов двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Был отмечен важный вклад Соединенного Королевства в развитие Сил обороны Грузии и её интеграцию в НАТО.

Стороны выразили надежду, что связи в сфере обороны будут и дальше укрепляться. На встрече, состоявшейся в Минобороны, присутствовали заместитель министра обороны Паата Патиашвили, военный атташе Великобритании в Грузии, коммандер Стивен Куантрилл и советник Великобритании в министерстве обороны Клэр Хендерсон», — говорится в заявлении Минобороны.


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