

Правоохранители штурмовали колонию в Волгоградской области - заложники освобождены, заключенные убиты

23.08.2024 19:45





По данным российских СМИ, в результате штурма правоохранителей все лица, взятые в заложники заключенными в одной из колоний Волгограда, были освобождены.



Российские СМИ со ссылкой на Росгвардию пишут, что все четверо заключенных убиты во время штурма. По их данным, снайперам удалось нейтрализовать захватчиков.



До этого стало известно, что правоохранители начали штурм колонии. По данным Telegram-каналов, он длился полчаса.



Для справки, четверо заключенных взяли в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Захватчики, заявили, что «они связаны с террористической группировкой «Исламское государство» и мстят «за братьев-мусульман», задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





