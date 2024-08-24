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Украина вернула из российского плена еще 115 украинских военных


24.08.2024   17:33


Украина вернула из российского плена еще 115 украинских военных. Об этом президент Украины Владимир Зеленский пишет в соцсети.

«Еще 115 наших защитников вернулись сегодня домой. Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы», - пишет Зеленский.

Президент Украины поблагодарил команду, участвующую в процессе обмена, партнеров и Объединенные Арабские Эмираты.


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