

Угроза российской диверсии была причиной тревоги на авиабазе в ФРГ

26.08.2024 18:52





По сведениям германских спецслужб, временное повышение уровня опасности на авиабазе НАТО в немецком городе Гайленкирхене недалеко от Ахена в минувшую пятницу было вызвано угрозой диверсии с российской стороны. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источник в кругах спецслужб.



Согласно сообщению, угроза исходила от предположительно российского дрона, замеченного вблизи авиабазы НАТО, на которой дислоцируются сторожевые и разведывательные самолеты "Авакс". Повышенный уровень опасности "Чарли" был введен на 24 часа. Затем он был переведен на прежний уровень "Браво+".



Представитель авиабазы заявил, что речь шла мерах предосторожности для понижения рисков для персонала. Все сотрудники авиабазы, которые не были задействованы в самых неотложных операциях, были отправлены домой. Однако полёты проводились по запланированному графику, сообщает авиабаза.



Второй по степени серьёзности уровень опасности "Чарли" вводится в том случае, если есть сведения о возможности террористических действий против Североатлантического союза.



В Гайленкирхене дислоцируется подразделение специальных самолетов для наблюдения за воздушным пространством на восточных границах НАТО. Они оснащены радарными установками, которые могут пеленговать и идентифицировать летательные аппараты на расстоянии 400 км. На авиабазе НАТО в Гайленкирхене работает около 1600 человек.



Уже в июле на американских военных базах в Германии и других европейских странах был введен уровень опасности "Чарли". Причиной стала террористическая угроза. Американский канал CNN сообщил об этом со ссылкой на неназванные источники. Пентагон не комментировал эти сообщения.



На прошлой неделе в генштабе НАТО в Брюсселе также отказались комментировать события на авиабазе в Гайленкирхене. Представитель авиабазы тогда прокомментировал соответствующие сообщения СМИ, заявив, что "здесь ничего не пролетало".



Ранее на многих военных базах в Германии было вынесено предупреждение о террористической опасности. Полиция и германская контрразведка ведут расследование на основании инцидента на станции водоснабжения в казарме ВВС Германии в Кельне-Ване. Существует подозрение в отравлении воды проникнувшими на военную базу третьими лицами.



С середины августа полиция и прокуратура города Фленсбурга также ведут расследование по поводу полётов неопознанных беспилотников над индустриальным парком в Брунсбюттеле. Высказывается подозрение в "агентской деятельности с целью шпионажа". Немецкие СМИ сообщают, что речь может идти о российских дронах типа "Орлан-10", однако эти предположения пока официально не были подтверждены. Замеченные дроны летели со скоростью 100 км/ч, что соответствует скорости движения этих летательных аппаратов.





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