

Правоохранители задержали троих вымогателей

27.08.2024 11:29





Правоохранители задержали 3 человек по обвинению в содействии вымогательству крупных сумм денег и нанесении ущерба чужому имуществу. Об этом сообщает МВД Грузии.



По информации ведомства, обвиняемые помогали криминальным авторитетам, находящимся за рубежом, в вымогательстве крупных сумм денег.



«Сотрудники Марнеульского районного управления Департамента полиции Квемо Картли Министерства внутренних дел Грузии в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали 3 человек по фактам оказания помощи в вымогательстве крупной суммы денег, а также нанесения ущерба чужому имуществу.



Задержаны: Н.Б. 1990 года рождения, Т.Н. 1993 года рождения и Р.Б. 1998 года рождения.



За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Следствием установлено, что обвиняемые помогали находящимся за рубежом криминальным авторитетам в вымогательстве крупных сумм денег.



По поручению криминальных авторитетов задержанные в разное время требовали у граждан крупные суммы денег, угрожая лишить их жизни и уничтожить имущество, а получив отказ, пытались запугать граждан и наносили ущерб их имуществу.



В результате проведенных следственных мероприятий правоохранители задержали Н.Б., Т.Н. и Р.Б. в качестве обвиняемых.



Расследование по произошедшим фактам ведется по статьям 25 -181 и 187 УК Грузии», - говорится в информации МВД.





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