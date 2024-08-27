

В Хобском муниципалитете брат ранил брата серпом

27.08.2024 11:47





В Хобском муниципалитете брат ранил брата. По информации местных жителей, ранен мужчина в возрасте до 65 лет. Ранения в области головы и лица ему нанесены серпом.



Инциденту между братьями предшествовала словесная перепалка, начавшаяся на бытовой почве.



Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в клинику. Состояние раненого стабильное.



По имеющейся информации, предполагаемый виновник задержан.



Как сообщили в МВД Грузии, расследование ведется по статье 120 прим 11 УК Грузии, подразумевающей причинение менее тяжких телесных повреждений.





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